Philippe DUBUS

Riche d'une expérience réussie chez SODEB'O (10 ans), complétée par un poste de Directeur Commercial dans une PME du Nord de la France, j'ai souhaité mettre à profit mon expertise et mes réseaux en créant GO-FRESH.



GO-FRESH a 2 vocations. Représenter des industriels français à l'étranger ( Saint Jean, Soup'Ideal, Cocagne, Alliance Élaborés...) & apporter des solutions à des distributeurs français, par le sourcing et les relations (notamment pour Auchan, Paul et le groupe Agape)



Mes compétences :

Sourcing

Directeur commercial

Produits frais