Philippe DUCARIN

Fort d’une expérience acquise en 36 ans d’activité dans le milieu automobile, en tant que Directeur des Achats, Directeur des Services Généraux, Responsable de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement, et désireux de relever de nouveaux défis, je recherche un poste pour mettre mes compétences à la disposition des entreprises et des associations.



Mes capacités à structurer, rationaliser, optimiser, à manager une équipe et mon sens du relationnel, sont autant d'atouts que je dois mettre a votre service.



Ceci est pour moi la suite logique de ma carrière.



Toujours à l’écoute de mes interlocuteurs, j’examine avec attention les réels besoins de mon environnement professionnel et je propose des solutions adaptées.



Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes vous confèreront, j’espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations disponibles.



Je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées, pour des missions en CDD ou autres.



Persuadé qu’une lettre ne peut révéler mes qualités, je vous invite à consulter mon curriculum vitae.



Mes compétences :

Négociation

Budgets

Optimisation performance / Rentabilité

Environnement

Strategie

Management