Philippe DUCHAMP-VIGNAL

Depuis 2009 vous pouvez me retrouver au domaine de Chaussy à proximité de Ruoms et de Vallon-pont-d'arc en Ardèche du sud.



A l'occasion de l'ouverture de la Caverne du pont d'Arc) Grotte Chauvet, vieille de 36 000 ans et inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, le Domaine de Chaussy, hôtel, camping et gîtes en Ardèche Plein Sud, vous informe de la création d'un package "sportif et culturel" réservé aux groupes à partir du mois de mai 2015 (hors juillet/Aout)



Ce programme inédit permettra aux participants de mieux apprécier la visite du fac-similé en ayant connaissance au préalable de l'environnement naturel de la grotte originelle.



Celui-ci sera composé de l'hébergement (hôtel, gîtes ou bungalows), d'une randonnée pédestre durant laquelle vous serez accompagné par un guide diplômé jusqu'à l'entrée de la Grotte Chauvet et d'une visite de la Caverne du Pont-d'Arc, fac-similé de la grotte.



La veille : arrivée au Domaine de Chaussy. Attribution des chambres ou des logements. Repas.



Le lendemain matin : petit-déjeuner et randonnée pédestre d'une durée de 4h00 (dont déplacement en véhicule). Départ avec votre bus ou en covoiturage depuis le Domaine de Chaussy vers le parking gratuit situé à 14 km, à proximité du Pont-d'Arc.

Randonnée de 5 km dont 250 mètres de dénivelé. Un guide vous apportera des explications sur la géologie, la biologie végétale et animale spécifique aux Gorges de l'Ardèche au cours de la marche.

En fin de randonnée, départ en bus ou en voiture vers la Caverne du Pont-d'Arc, repas libre ou sur réservation au restaurant du musée.

Visite de l'espace muséographique.



La visite de la Caverne du pont d'Arc, un lieu unique au monde.

La création de La Caverne du Pont-d'Arc est un projet culturel, scientifique et technologique inédit tant en termes de conception que de dimensions (3 000 m² au sol et 8 180 m² de faciès géologique). Les peintures, gravures, éléments géologiques et archéologiques essentiels de la cavité inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco seront reproduits à l'identique en termes de taille.

Ces 3 000 m² vous accueillent pour vous faire découvrir tout à la fois des gravures et des peintures dans un espace où stalactites et stalagmites se développent librement. Des dessins d'aurignaciens de lions des cavernes, rhinocéros laineux, chevaux et mammouths se donnent en spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs. La caverne est si réaliste qu'on y ressent la fraîcheur et l'humidité de la grotte originelle, c'est absolument bluffant. Les visiteurs sont accompagnés par un guide pour mieux appréhender la découverte de cet espace et des audioguides en douze langues sont disponibles gratuitement.

Ensuite, deux espaces d'exposition s'offrent aux visiteurs.

Le premier permet de mieux connaître les aurignaciens, leur culture, leurs coutumes, mais aussi l'art pariétal qu'ils employaient. On retrouve ici des animaux naturalisés pour encore plus de réalisme et pour une immersion totale. Des dispositifs interactifs et des bornes tactiles permettent une découverte ludique et instructive à la fois. Une seconde exposition vous emmène à la découverte des étapes de la construction de cette caverne qui n'est autre que la plus grande réplique de grotte ornée au monde.



Si vous aussi, vous êtes à la fois amateur de culture et de sport, ce programme est sans aucun doute fait pour vous. Contactez-nous dès à présent pour connaître les modalités et les tarifs, puis vous inscrire sans attendre pour profiter de la nature en Ardèche et de la visite d'un lieu tout simplement unique au monde.



