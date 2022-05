Philippe DUCRET

Actuellement en recherche active d’un poste de chef de projet, je suis disponible pour prendre de nouvelles fonctions immédiatement.



Très intéressé par les domaines de la gestion de projet et des systèmes d'informations, je sollicite un poste en tant que chef de projet informatique au sein de votre entreprise. Je suis particulièrement sensible à la gestion des performances, l’analyse et le contrôle des opérations de l’entreprise. Grâce à ma formation et à mon expérience professionnelle, je possède de bonnes qualités en tant que chef de projet informatique et je maîtrise les outils informatiques (Excel, B.O…) ainsi que les méthodes de gestion de projet. De plus, j’ai un bon niveau d’anglais.



Toujours dynamique, flexible, je suis également très observateur et très attentif à mon environnement. Toujours à la recherche de nouveaux challenges, ce sont autant de qualités que je saurai mettre en valeur pour remplir et dépasser les missions dont j'aurai la responsabilité.



Mes compétences :

Analyse financière

Word

Ciel Comptabilité

Marketing direct

Analyste Marketing

Business objects

Excel

Powerpoint

Gestion

Finance

Marketing

Autodidacte

Internet

gestion de projet SI

Kerhis

Vif 57

Communication