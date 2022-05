Philippe DUHAYON

COMMERCIAL

- Ecouter, analyser et anticiper les besoins d’un client

- Valider conjointement ses besoins et le cahier des charges

- Répondre aux appels d’offre

- Négocier les conditions de mise en œuvre

- Gérer la relation clientèle et les réclamations



COORDINATION DE PROJETS

- Suivre simultanément plusieurs dossiers à différents stades

- Assurer les relations entre tous les acteurs

- Organiser les moyens pour atteindre les objectifs de Coût / Qualité / Délai

- Définir et analyser des indicateurs de performance

- Anticiper et prévenir les risques



MANAGEMENT

- Animer et entraîner une équipe

- Chercher l’amélioration continue des hommes et des méthodes

- Participer au recrutement des collaborateurs

- Former les utilisateurs

- Négocier des objectifs réalistes et ambitieux

- Recentrer, recadrer, voire sanctionner si nécessaire



LANGUES

- Français : langue maternelle

- Anglais : courant

- Allemand : notions



INFORMATIQUE

-MS Office 2010 et antérieurs : bonne maîtrise

- Internet : bonne maîtrise

- Divers : pratique de logiciels internes (Gestion de production GPAO, Relation clientèle GRC, logiciels de laboratoires, …)



Mes compétences :

Chimie

Chimie physique

Commercial

Devis

Immobilier

Industrialisation

Ingénieur Commercial

ISO 9001

Management

Métallurgie

Methodes

Peinture

Physique

Production

Prospection commerciale

Vente