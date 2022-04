Catherine MARTIN

- Compétences solides en finance et en management

- Expérience de formation financière en interne

- Double expertise en solidarité internationale : siège et terrain

- Très bonne connaissance et compréhension des acteurs de la solidarité internationale et de son fonctionnement

- Bilingue: Francais - Anglais

- Bonne gestion des relations interpersonnelles et sociales

- Pro active, réactive et s’adaptable facilement aux environnements changeants et aux différentes cultures

- Pédagogue et à l’écoute des besoins

- Décisionnaire, déterminée et ambitieuse



Mes compétences :

ONG

Gestion de projet

Gestion financière

Management