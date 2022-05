Philippe DUJARDIN

Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale et informatique:

= > Essentiellement des PME, collectivités, associations qui n'ont pas de service informatique dédié, qui manquent de compétences et qui ont besoin de faire évoluer leurs outils et usages numériques pour gagner en compétitivité, agilité, flexibilité

= > Nous les aidons à choisir les solutions innovantes, pertinentes et adéquates

= > Nous le faisons par intervention de compétences pointues type responsable informatique à temps partagé de quelques heures / mois à plusieurs jours / semaine

= > Implantés au cœur d'INOVALLEE, nous nous engageons dans une économie de proximité à travers de forts partenariats régionaux

= > Un savoir faire basé sur 20 ans d'expérience



Vous avez des projets de transformation digitale ?

Vous souhaitez faire connaître vos solutions et établir un partenariat ?

Vous êtes responsable informatique et vous avez-envie de rejoindre une équipe ultra motivée, agile, qui ne se prend pas la tête, et qui a des tonnes d'idées ?



Contactez-nous :-)





Mes compétences :

Management

Création

Hébergement

Infogérance

Développement commercial

MKG