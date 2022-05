Philippe DUJET

J'ai commencé ma vie active dans le BTP et je suis tombé dans la marmite de l'industrie manufacturière en 1984 en intégrant un service de maintenance sur le site de KODAK-PATHE (usine démantelée en 2011) à Chalon-sur-Saône.

Par choix et opportunité , j'ai travaillé ensuite dans différents secteurs : sidérurgie, chimie, papeterie, automobile.

Parti de la fonction maintenance, je me suis orienté vers des postes de conception avec la prise en charge de la partie automatisme et informatique industrielle de machines spéciales, dans un contexte international qui m'aura mené à passer globalement 4 années à l'étranger ( Asie -Amérique latine - Europe : pour la sidérurgie et l'automobile )



Après quelques UE au CNAM (Assurance qualité, Communication technique et scientifique, radioprotection ), je mets en application un des préceptes majeur de notre époque, celui de la formation tout au long de la vie et me revoilà "étudiant universitaire " pour l'année 2010-2011 .

( http://www-instn.cea.fr/-Licence-professionnelle-3D-.html?lang=fr )



Début des cours donc le 6 septembre et 10 mois plus tard, me voila licencié et très content pour une fois de l'être ;-))



Bon à savoir : cette formation m'a permis de passer les certifications CEFRI PR1 CC,CR & RN



Depuis mi-aout, c'est vers une nouvelle aventure que j'espère fusionnelle, que mon parcours me mène. mais chut! je vous en dirais plus ultérieurement. mais si vous êtes curieux et impatient, je vous invite à jeter un coup d’œil ici : http://www-lmj.cea.fr/



Rendez vous en 2014 for the first short shot en espérant que tout le monde sera à l'heure !!



