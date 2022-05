Philippe DUMONT

Plusieurs années d'expérience dans les métiers de l 'informatique spécifique au Retail.

Au cours de ces dernières années , j 'ai travaillé pour la société Micros et Phoenix Retail Service dans le secteur d 'activité de la distribution et restauration.

J 'ai occupé sur cette période les fonctions d 'account manager , de chef de projet déploiement informatique et responsable de compte opérationnel .

Mon objectif principal est de développer l 'activité commerciale et service en fidélisant la clientèle par la délivrance d'un service de proximité et personnalisé dans mes différentes fonctions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Pilotage d'équipe

Account management

Gestion budgétaire

Gestion des stocks