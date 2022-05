Mon nom est Philippe, Bonjour :)

Je crée des sites internet depuis plus de 10 ans.

Durant mes 23 années passées aux États-Unis, je suis retourné (entre autres) à une Université de New York où j'ai obtenu en l'an 2000 un "Associate Degree in Applied Sciences".

Notre choix de vivre à Cozumel fut décidé pour son coté paisible et sa splendeur, c'est là que nous jouissons de ce que nous appelons, une joie de vivre.



Mes compétences :

Internet