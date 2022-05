Philippe DUPUY

Bonjour, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine technique industriel. L'hydraulique, l'air comprimé font partis de mes atouts supplémentaires. Ma force, le froid sous toutes ses formes: clim, chambres froides, pacs de toutes puissances. La gestion informatique de la maintenance et des stocks me sont familiers. L'utilisation au quotidien des outils tels que, les GTC et autre systèmes de gestion technique informatisées font de moi un technicien complet.



Mes compétences :

Autonomie

Instrumentation

Réactivité