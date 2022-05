Philippe DURAND

2014... Deputy CEO supervising Finance, IT, logistic and Purchasing



2011 executive administrator board members CFO



2010 - 2011 Banco credibom group CACF

Chief finance officer (accounting, tax, treasury, alm, planning, management control, modeling)





2008 - 2010 Credit Agricole sa - International retail banking

Chef de projet finance a l international

Projets : serbie (divisopn finance), Gabon (vente filiale), Bulgarie (mise en place Core Banking system), France (méthodologie gestion financiere)







2005 - 2008 BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE

Directeur Administratif et Financier



2001 - 2005 CREDIT LYONNAIS

Inspection générale

. Auditeur Inspecteur

. Chef de mission IGL



1998 - 2001 CREDIT LYONNAIS

Direction Financière

. Controleur de Gestion Senior : Processus budgetaire, suivi performance commerciale et financière



1991 - 1997 CREDIT LYONNAIS

Direction commerciale des professionnels et petites entreprises

. Chargé d'affaires : gestion porteuille TPE (200 rellations) financement,



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Communication

Banque

Finance

Conduite du changement