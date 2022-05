Philippe DURANTEAU

24 ans d'expérience en expertise comptable au service de mes clients.

Ma première expérience démarre en 1992, au sein d'un cabinet d'expertise comptable Nantais. Après être successivement collaborateur, chef de mission, responsable de groupe et manager, j'obtiens mon diplôme d'expert-comptable en 2000.

Désormais, je conseille mes clients en gestion d'entreprise dans les domaines de la comptabilité, du social, de la fiscalité et du juridique.

J'affectionne tout particulièrement la création d'entreprise.

Je suis membre du réseau BGS entreprendre (fonds d'amorçage, accompagnement à la création et investissement en entreprise)



Mes compétences :

Comptabilité

Conseil

Conseil social

Création

Création d'entreprise

EXPERT COMPTABLE

fiscalité

Juridique

Levée de fonds