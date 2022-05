Philippe DUVEAU

22 années en Marketing et Vente dans les PGC, dans des groupes internationaux : Nestlé, Bahlsen, Quick Restaurants.



Depuis 11 ans Associé chez Sirca Executive Search (approche directe, chasse) en charge des secteurs FMCG et Retail.



Sirca est un cabinet présent depuis 34 ans sur le marché et dirigé par 7 Associés (en parts égales) et chacun responsable d'un secteur d'activité, en lien avec son parcours professionnel antérieur en entreprise (Banque, industrie, ...).



Sirca est également membre de l'AESC et membre du réseau international IMD avec des partenaires en Europe, Amériques, Asie.



Spécialités :Conseil aux entreprises en matières de recrutement, d'organisation et d'évaluation des personnes.



Grande expertise sectorielle PGC, grande distribution (GSA GSB), retail spécialisé et sélectif et BtoB



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Chasseur de Têtes

RH

Approche directe

Recrutement

Evaluation