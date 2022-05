Philippe EHRMANTRAUT

Notre société est active dans le bâtiment à trés hautes performances énergétiques.

La société est leader sur le marché A/D/CH et depuis maintenant 3 ans sur le marché Français.

L'objectif principal est de s'implanter de facon durable à travers un réseau de compétences. Nous y associons l'ingéniérie et l'architecture pour développer des solutions économiques, performantes et de confort.



Nous réalisons des projets tertiares, collectifs et individuels;