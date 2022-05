Philippe EICHLER

La direction d’un service ou d’une entreprise est l’une de mes 1ères motivations ; chez EUROTAB Technologies j'ai eu 6 ans d’expérience dans la gestion d’un site, avec 2 ambitions majeures :



-développement industriel de l’entité (moyens, commercial, organisation...) cad définir et conduire une nouvelle politique générale à moyen et lg termes.

-développement technique des produits propres, création de nouveaux produits.



Globalement : mise en place d’outils et d’une stratégie en vue des objectifs de la société et du groupe Eurotab.





Direction générale et direction de site :



Gestion financière :

J’ai mis en place avec l’aide des services de comptabilité, le contrôle et la gestion analytique des affaires cad l’acquisition des données, le montage des tableaux de bords, présentation par secteurs d’activité avec pour objectifs la mise en évidence des secteurs défaillants nécessitant une réflexion sur leur organisation et la mise en place d’actions correctives.

Optimisation des coûts et investissements, analyse des dérives.



Ressources humaines :

Création d’un référentiel métier, avec le positionnement des compétences clefs des fonctions de l’entreprise. Ce positionnement des postes par les compétences a permis de contrôler la cohérence des niveaux de rémunération des collaborateurs.

Nous avons obtenu une motivation accrue du personnel, un taux d’absentéisme réduit et un éclairage sur le plan de carrière des collaborateurs.

Les critères d’embauches ont été mis en évidence et les sélections ont été facilitées.



Commercial :

Définition de la politique et donc de la stratégie commerciale avec la mise en parallèle d’une stratégie Produits. Ceci s’est traduit par un accompagnement stratégique du groupe .



Direction Groupe

En tant que DG j’ai fait partie du comité de direction du groupe EUROTAB, en apportant ma vision de la stratégie globale et des actions transversales à mener au sein des différentes filiales.



Direction technique :



Du fait de ma formation et des différents postes occupés, j’ai aujourd’hui une expérience assez large dans le domaine de la conception aussi bien en mécanique, en automatisme, qu’en contrôle vision, mais aussi en fabrication (usinage, montage, soudage…). Cette expérience regroupe également la gestion et le suivi des projets avec la réalisation des CDC , la planification ; ceci autant dans le secteur de l’aéronautique (SNECMA), du nucléaire (projet Melox à BAGNOLS SUR CEZE et FBFC à Romans), de la Machine Outils ou du secteur automobile.

Mes objectifs dans ses fonctions ont toujours été les mêmes : respects du CDC, respects des plannings, des coûts associés et des procédures.





L’ensemble de ces expériences est transposable à d’autres secteurs et contextes, compte tenu de mes expériences et de ma capacité d’analyse et d’organisation.



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion des projets

Techniques machines spéciales

Gestion d'affaires

Direction générale

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Aisance relationelle

Diplomatie

Technique

Fédérateur

Développement produit