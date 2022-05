Philippe EMERIAU

Voici mes domaines de compétences



* Pérenniser une clientèle et prospecter afin de garantir le développement d’un portefeuille

* Analyser les besoins et proposer les solutions

* Comprendre et valoriser les enjeux techniques

* Garantir et suivre la réalisation des engagements pris

* Mettre en application et suivre la qualité et le SMQ

* Réaliser des bilans de qualité, des bilans activités et mettre en place des plans de progrès

* Coordonner les moyens et services pour assurer la réalisation de la prestation vendue

* Analyser le retour sur affaire

* Gestion de l’après vente

* Réaliser le diagnostic d’un centre de profit et mettre en place un plan d’action

* Analyser la rentabilité d’une agence

* Maîtriser les risques clients

* Etablir un budget annuel

* Mettre en place et piloter des actions commerciales

* Recruter et former de nouveaux collaborateurs

* Organiser l’activité commerciale d’une agence

* Suivre l’évolution de l’activité commerciale

* Prioriser les actions urgentes et importantes



Mes compétences :

DIRECTEUR D'AGENCE

PROSPECTION

CHEF DES VENTES

DIRECTEUR COMMERCIAL

DISTRIBUTION

COMMERCIAL