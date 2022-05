Philippe ENON

Me Réaliser à travers mes passions, Est ma Raison de Vivre !

Humaniste, passionné par les médecines alternatives, le "développement personnel", l'Art et la Culture, j'ai eu (et j'ai) le bonheur de me réaliser dans différents secteurs d'activités.



Après quelques années passées dans le commerce, j'ai souhaité réaliser mon Rêve, celui d'évoluer dans le milieu du spectacle. Résultat, plus d'une décennie en tant que comédien (pensionnaire de la Troupe de Robert Hossein), acteur, manager artistique, tourneur pour plusieurs artistes (notamment l'immense Albert Meslay), adaptateur et producteur de pièces de théâtre (La Règle du Jeu de Jean Renoir)...



En 2006, je change de cap, j'intègre le milieu de l'immobilier et saisi l'opportunité de manager le service Transaction d'un Groupe Immobilier (78 collaborateurs sur 26 agences)



Riche de cette aventure, j'ai continué mon chemin en me formant, afin de parfaire mes connaissances dans le domaine du développement personnel, de la relation d'aide, de la santé et du Bien-Etre.



- Accompagnateur de Groupes de Jeûneurs (Centre de Jeûne de l'Amandier)

- Praticien en hydrothérapie du colon

- Praticien en PNL

- Neuro-Quantique (Approche concrète de management de soi et des autres. Outils puissants et novateurs pour s’adapter à ce monde en plein changement et fluidifier le processus de réalisation de soi).



Au printemps 2016, LE GENÊT, Centre de Jeûne et randonnée en Vendée, pour le Bien-Etre et la Vitalité à ouvert ses portes.



Dans le cadre de l'accompagnement de groupes de jeûneurs au Genêt, je reste attentif aux opportunités de partenariats. "L'équipe encadrante" se constitue de spécialistes orienté(e)s médecines alternatives, qualifié(e)s et expérimenté(e)s.

Bienvenue également aux producteurs de produits biologiques, artisanaux, ... de la région. Nos clients aiment les bons conseils et repartent souvent dans leur région avec des souvenirs dans les valises ...



Je vous remercie infiniment pour m'avoir lu et qui sait, peut-être à bientôt dans le Réel !



