Philippe EPHRITIKHINE

20 années au service des Politiques, des acteurs et des réseaux de l’emploi, de l’insertion, du développement économique, de la formation et du handicap.



° Connaissance des réseaux et de leurs enjeux

° Elaboration et mise en place de stratégies, de politiques

° Montage financier de dispositifs, de projets

° Création et gestion de projets innovants

° Détermination et gestion d’appels d’offres

° Développement d’offres de services innovants

°Pilotage, gestion de structures, de réseaux



Offre de services :

° Développement et animation de réseaux d’acteurs institutionnels ou non.

° Conseils et stratégies en accompagnements à la mise en œuvre de politiques publiques (Emploi, Formation, Insertion, Développement Economique)

° Conseils et assistance opérationnelle au changement.

° Elaboration de stratégies de développement, pilotage d’offres de services

° Gestion, management et développement d’associations, de centres de profits.

° Management d'équipes pluridisciplinaires ( jusqu'à 20 personnes sur 8 sites )





Mes compétences :

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Politiques publiques

Emploi / Insertion

Personnes Handicapées

Formation professionnelle