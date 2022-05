Philippe ESNAULT

Aujourd'hui je consacre la totalité de mon activité professionnelle au coaching d'accompagnement de personnes rudoyées par leur vie professionnelle je conduis des Entretiens Altruistes ® ,une mesure préventive efficace évitant d'être aspiré par le fléau du burn-out.

Mon approche

Soutien, écoute, diagnostique autour de la situation, des problématiques et des besoins Travaille autour de l'identification et de l'appropriation des atouts, des compétences, des objectifs, des valeurs et des moyens .

Choix d'une approche adéquate en terme de contenu et de temps, un temps consacré a donner du sens au parcours, les accidents les réussites .

Exploration et identifications des compétences, des atouts, aptitudes, talents et potentiels.

Travail sur la motivation et le désir deux moteurs qui permettent de valoriser et de promouvoir un parcours professionnel, une candidature , un projet.





Les accompagnement que je propose vise à :



• Dynamiser ses aptitudes fondamentales et valoriser ses potentiels

• Aider les personnes à identifier et mettre en valeur leurs talents

• Accompagner les organisations dans le développement stratégique des Ressources Humaines

Apporter des solutions dédiées aux professionnels de l’accompagnement, de la gestion de carrière et des Ressources Humaines.

Gestion des carrières, Team-Building, Evaluation annuelle, Recrutement, Préparation à la retraite, Bilan de compétences , d'orientation et professionnel, formation, Orientation, Prise de poste , et Stratégie Ressources Humaines



QUELQUES RECOMMANDATIONS COACHING



TNT Express

Madame Karine Balle :Coaching de mobilité

“J’ai eu la chance de bénéficier de l’aide de Philippe dans le cadre d’un changement de contexte professionnel …. Philippe fait preuve d’une acuité étonnante lorsqu’il s’agit de lire en vous …. Au cours d’entretiens sans concession il vous amène à analyser la situation, à ne pas subir les évènements, mais - à la lumière de ces évènements – à vous repositionner sur votre projet personnel ; il sait vous faire prendre conscience de vos acquis et de vos atouts, vous pousse vers l’appropriation et la valorisation. Peu conventionnel, très direct, parfois dérangeant, Philippe est indéniablement un excellent « révélateur » de vos talents et de vos axes possibles d’amélioration. Il a été un atout majeur dans ma prise de conscience et de confiance.



GROUPE VEOLIA

Olivier Lemire : responsable évènementiel 

Mission :Coaching dans le cadre d'une reconvertion;

“Philippe est un coach doué à la fois d'une grande capacité d'analyse et d'une capacité à poser les vrais questions et permettre l'émergence d'un plan d'action : c'est très rare, merci



Société BOULENGER

GUALDA Gérard : Directeur commercial international

Mission: Coaching managérial



“J'ai travaillé avec Philippe lors de multiples séances de coaching individuel m'ayant aidé dans mon développement personnel ainsi que professionnel. Ses conseils aguerris m'ont permis une évolution rapide au sein de ma Société où j'exerce aujourd'hui les fonctions de Responsable Commercial France et Export”



Madame Mira Gühring :Marketing and Communications Manager

Mission: Coaching dans le cadre d'une évolution de carrière et d'une mobilité Internationale

Période: 2011

“Philippe m'a accompagné pendant un processus de réorientation professionnelle. Il a été motivant et stimulant avec la capacité d'aller directement vers l'essentiel. J'ai beaucoup apprécié notre collaboration et n'hésiterai pas du tout à recommander Philippe pour son travail de coach.”





Mes compétences :

Ressources humaines