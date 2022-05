Philippe ESTELA

Assurer la représentation de l’agence et réaliser les rendez-vous clients

Rédiger les recommandations de stratégie de communication

Organiser les opérations événementielles et relations publiques (conférences de presse, salons professionnels...)

Réaliser des plans médias et achat d’espaces

Monter des campagnes marketing et publicitaires

Animer les relations presse

Recruter et gérer les fournisseurs (imprimeurs, photographes, webmasters...)

Créer et rédiger des outils de communication (plaquettes, sites internet, dossier et communiqués de presse, mailing, flyers, encarts publicitaires, papeterie)

Aménager et décorer des appartements témoins pour la promotion immobilière



Mes compétences :

Management opérationnel

Management commercial

Presse

Immobilier