Cadre industrie et arts graphiques.

Expert production photo et impression.

En recherche active.



Mobile sur toute la France, la Belgique et la Suisse.



Mes compétences :

Web

Rédaction

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Imprimerie

Graphisme

Créativité

Photographie

Management

Négociation