Philippe EVEN

Franco-Luxembourgeois et Européen convaincu, j’ai exercé à ce jour l’ensemble de mon parcours professionnel au sein du Groupe La Poste. Au fil de ses propres évolutions, j’ai acquis une expérience solide dans des fonctions de manager opérationnel commercial.



Ma ligne de conduite a toujours été d’engager mes équipes avec une exigence bienveillante et une équité sans concession.



Garantir l’excellence de service due à nos clients, assurer la performance commerciale et économique des entités sous ma responsabilité et garantir la qualité de vie au travail de mes collaborateurs guident mon action au quotidien.