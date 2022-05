Philippe FAUBERT

Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé depuis septembre 2014, je m'épanouis dans ce travail gratifiant qui contribue grandement à la limitation des accidents du travail et aide a rendre la santé des ouvriers du BTP pérenne.



Ma mission, basée sur les texte législatifs et réglementaires du code du travail, oblige les entrepreneurs à donner priorité aux protections collectives des travailleurs...



Seul maître de mes chantiers, je prends le temps d'expliquer aux ouvriers que notre métier, c'est les préserver en bonne santé.

Un bon travail en amont, durant la conception du projet, aidera au bon déroulement du chantier et de sa vie ultérieure.



Enfin, j'exerce un métier utile aux hommes et non pas à la cause financière...



Mes compétences :

Coordonnateur SPS