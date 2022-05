Philippe FAUCHE

Ma fonction me permet de mettre en pratique mes compétences managériales afin d'accompagner 2 collaboratrices dans leurs fonctions de chargé de clientèle tant sur le développement commercial que sur la culture produits/marché/concurrence.

Je suis également en charge des clients grands comptes et du marché des professionnels afin de fidéliser et développer celui-ci par la mise en place d'actions commerciales.

Ma motivation, ma curiosité et mon aisance relationnelle me permettent de saisir toutes les opportunités d'affaires sur mon marché et mon secteur d'activité pour générer du résultat.

L'identification des besoins est mon atout principal.



Je suis organisé, directif et tenace. J'ai l'esprit d'équipe, je suis apporteur de solutions et je suis une personne de confiance.

Le partage d'expérience réalisé par une bonne communication et la mise en place d'un suivi régulier contribue au développement de l'agence tant sur le quantitatif que le qualitatif.



Mes compétences :

Autonomie commerciale

Travail en équipe

Aisance relationelle

Management

Organisation du travail

Techniques de vente