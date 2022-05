Philippe FAVRE

4 années en Asie, 4 années en Amèrique du sud et souhaitant y retourner servant une entitée française ou europèenne ou directement locale.

Vingt ans d’expérience professionnelle dans les services informatiques donnés aux clients finaux et aux services associés m’ont amené à occuper plusieurs postes de responsable de service ou de chef de projet.

A la tête de plusieurs équipes de techniciens et d’ingénieurs, avec eux, j’ai ainsi assuré l’ensemble des évolutions des systèmes d’informations sur plusieurs sites et en particulier de la société Orange pour laquelle j’ai participé activement à la mise en place et au suivi de l’infogérance et de helpdesks infogérés, de maintien de qualité de service en production, exploitation.



Mes compétences :

Management de projets

Autonomie professionnelle

Gestion des compétences

GED

ERP

Production

ORDER TO CASH

Direction production Infogérance