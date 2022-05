Philippe FERNET

Depuis plus de 18 ans, Direction Générale d'établissements hospitaliers, plus particulièrement sur des sites en situations complexes, de restructurations ou de redressement financier.



Depuis 2011 :

CONSULTANT Manager Sénior sur des missions de diagnostics, d'audits, d'accompagnement, d'assistance, d'expertises et de conseils auprès d'établissements de santé publics et privés en restructuration stratégique, élaboration de projet médicaux, conduite du changement, gestion de projets, transformation des organisations, audits financiers et gestion budgétaire, projets sociaux et d'encadrement. Activités également en partenariat avec les cabinets ICME (www.icme.com/fr-healthcare.htm) et le CERCLH (www.cerclh.com).



Egalement FORMATEUR sur les domaines de la gestion budgétaire, analyse financière, conduite du changement, coopérations sanitaires et chef de pôle. Formateur aggréé ANAP. En partenariat avec la société FORMAVENIR-Performances (www.formavenir-performances.fr).



Enfin, EXPERTISES et AUDITS d'analyses stratégiques, financières et organisationnelles sur des opérations de valorisation, de cession ou de rapprochement, secteurs sanitaire, hotellerie, immobilier.



Dans une vie professionnelle antérieure, 7 années chef de projets dans le secteur bancaire, particulièrement sur le montage de salles de marchés boursiers et de gestion de plans sociaux de réseau d'agences.



De formation Sciences Economiques Paris VII puis Arts et Métiers Paris en Prospective, Stratégie et Economie des Entreprises.



Mes compétences :

Direction Générale

Restructuration

Management

Organisation et stratégie

Situation et gestion en temps de crise

Expertise financiere

Santé