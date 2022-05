Philippe FERRANT

DEPUIS PEU RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE EN LIQUIDE



Je recherche des agent commerciaux specialisés dans

le liquide sur toute la france





Je suis agent commercial depuis juin 1996 en alimentaire

Je visite une clientele de grande surface sur le secteur du poitou charentes



Je recherche des cartes commerciales pour visiter une clientele GMS grande distribution sur le meme secteur géographique poitou charentes vendée



Fort d'une expérience de 15 ans confirmée et réussie dans la vente et plus particulièrement en GMS.



Compétences professionnelles :



- Propection nouvelle clientèle

- Négociation conditions commerciales

- Prise de commandes et suivi clientèle

- Gestion du linéaire

- Gestion et animation d'une équipe de merchandising

- Mise en place d'acion commerciale.



Clientèles :



- Centrales d'achat

- Grande et Moyenne Distribution

- Grossistes

- Boutiques alimentaires (épiceries, boucherie...)

- Restaurants



Mes compétences :

Esprit d'équipe