Philippe Ferrant est réalisateur-photographe. Doté d’un BTS audiovisuel, il affectionne l’écriture, les scénarios, la dramaturgie et la mise scène.

Tout ceci est complémentaire avec les arts vidéographiques qu’il explore avec passion, et dont les principaux pinceaux en atelier sont une caméra, un ordinateur, le savoir-faire et l’expérience.



Mes compétences :

eLearning

MOT Testing