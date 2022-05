Philippe FICHOT

Ma capacité d'adaptation, ma rigueur et mon sens de l'organisation m'ont permis de faire une reconversion réussie.

J'ai capitalisé au cours de ma carrière des connaissances et de l’expérience dans des domaines variés tels que le secours à victimes et l'extinction d'incendies, la conduite et la mise en œuvre d'engins spéciaux, le secrétariat, la gestion de personnels, le management, la gestion de planning, la gestion de parc engins et la maintenance de véhicules.



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Sérieux

Sens des responsabilités

Autonomie

Travail en équipe

Disponibilité

Sens de l'initiative

Informatique

Méthodique

Rigueur

Organisation du travail

Gestion de personnels

Gestion de parc de véhicules

Gestion de planning

Ponctualité

Management

Chef d'équipe

Ordonnancement