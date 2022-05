Philippe FISCHER

- Spécialiste des machines découpe jet d eau OMAX et Maxiem

- Spécialiste des broyeurs Satrindtech



. Expérience confirmée du management d'entreprise et de l'encadrement.

. Spécialiste du concept «entreprise visuelle» 5S, Kaizen, TRS, SMED, TPM,STOP, SPC, Score cards .

. Management par objectifs, gestion d'évolution des organisations, management du changement.

. Connu pour développer une très forte motivation au sein des équipes.

. Améliore la productivité par la recherche de matériels, méthodes plus performantes ou mieux adaptées.

. Analyse les écarts, décide des actions correctives ( Fish bone – 5 « why - AMDEC» )

. Mène les Sociétés aux certifications ISO, IIP (Investors in People).

. Organisé, charismatique, rigoureux, tenace, pragmatique.



Mes compétences :

Decoupe jet d'eau

Usinage