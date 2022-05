Philippe FLATRES

- 20 ans d'expérience en immobilier professionnel et commercial

- création d'une première agence en immobilier d'habitation en 1985 puis d'un réseau d'agences spécialisées en immobilier professionnel et commercial depuis 1996 (5, en développement)

- finalisation de plus de 250 transactions par an

- accompagnement du développement de franchises et succursales dans l'ouest de la France (Del Arte, Subway, France Télécom, Mediapost, GDF Suez, Rexel, Rent A Car, KFC, Chronodrive, SAUR...)

- Étude de besoins, recherches de solutions et concrétisation de projets immobiliers pour les collectivités territoriales (Conseil Général du Morbihan, Nantes Métropole, Ville de Vannes, etc.)

- Conseil en investissement murs commerciaux, immeubles de rapport, bâtiments industriels, terrains à bâtir



OBJECTIF :



- création d'un réseau inter-régional d'agences offrant un service complet de l'identification des besoins, la recherche d'un site à l'implantation concrète de l'activité (travaux, mises aux normes...)



Mes compétences :

Commercial

Droit au bail

Immobilier commercial

Immobilier d'entreprise

Investissement

Location de bureaux

Négociation

Conseil immobilier d.entreprise

Gestion immobilière

Management

Eudonet CRM

Développement commercial