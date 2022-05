Philippe FLAUTRE

Résumé de carrière

En 1977, mon diplôme d'IUT en poche, je débute ma carrière parisienne en informatique comme développeur dans le monde pointu de la téléphonie.

Je continue mes études en cours du soir et lors de ma thèse d'ingénieur de 1985-1986, j'ai la chance de travailler dans le laboratoire d'informatique du conservatoire national des arts et métiers de Paris : Le premier Network Information Center internet en France.

Fort de mon diplôme d'ingénieur en système informatique, je bifurque vers l'informatique système dans le monde d'UNIX.

De 1986 à 1990, J'ai exercé chez Thomson AVG, le métier d'ingénieur système et ensuite de responsable de service.

Mon arrivée en Provence en 1990, m'ouvre au monde de l'infogérance ou très vite j'exerce les fonctions de management auprès de grands groupe régionaux.



En 2008, par goût d'entreprendre, je crée ma propre structure. J'ai l'ambition de mettre en place dans le monde de l'habitat la gestion des processus issus de l'informatique et mettre en pratique le suivi qualité sur les chantiers.



Compétences

Informatique

- Administration système et réseaux UNIX / LINUX

- Assistance à maîtrise d'ouvrage en gouvernance des systèmes d'information et d'infogérance

Management :

- Animation de réunions : présentation des objectifs, de la politique d’entreprise, des résultats et des actions à mener pour atteindre les objectifs définis

- Coordination des projets et des équipes

- Evaluation, accompagnement des salariés dans la réalisation des objectifs, vers la promotion et le changement de fonctions

- Recrutement : sélection de candidatures, conduite d’entretiens, choix des candidats.

Création d'entreprise:

- Mise en place d'un réseau d'expert en habitat couvrant tout les corps d'état du bâtiment : les architectes, les bureaux d'étude, les ingénieurs structure, les artisans et les entreprises pour répondre à tout type de projet de rénovation et construction neuve.



Mes compétences :

AIX

Architecte

BTP

Immobilier

Informatique

Ingénieur informatique

Management

UNIX

UNIX AIX