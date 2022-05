Philippe FLEURANCE *

• Direction de projet

• Pilotage opérationnel

• Management d’équipes techniques

• Responsable Informatique

• Créateur de relation Clients



Le Sens du Service

Aujourd’hui, la relation client doit être plus que jamais au cœur de la préoccupation de tous, et la qualité du service rendu est devenue un des points majeurs de différenciation.

Quelles sont les qualités recherchées pour réussir dans le domaine de la création de la Relation Client ?

Tout d’abord, et même si cela semble évident, un sens aigu du Service est indispensable, ensuite savoir écouter pour détecter les besoins du client, savoir dialoguer avec lui pour enfin le mettre en relation avec les bons interlocuteurs.

Avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans la prestation de service représente donc pour vous un atout majeur dans mon parcours professionnel.



J’ai acquis, par mon expérience professionnelle au sein d’entreprises exigeantes dans différents secteurs, un véritable sens du Service alliant productivité et qualité et une réelle pratique de facilitateur.

Ensuite, des qualités telles que ma capacité d'analyse, mon adaptabilité, ma capacité d’extrapolation, mon esprit de synthèse, ma capacité d'initiative et le goût des relations humaines renforcent mon profil.



J'ai dirigé pendant cinq ans le service informatique chez TALLY FRANCE, filiale du groupe allemand MANNESMANN TALLY, 1er Constructeur européen d’imprimantes.

J'ai notamment assuré la coordination technique de la mise en place de l’ensemble des projets Internet/intranet, avec la sélection des solutions, le choix & le pilotage des divers prestataires & sous-traitants.



Ensuite j'ai pris en charge la création du Service Micro & Réseau de KAPTECH, filiale du groupe NEUF TELECOM. Je suis intervenu pour la mise en place de l’activité (recrutement des collaborateurs & choix des prestataires,..). J'ai piloté un déploiement sur l’ensemble de la France.



J'ai occupé ensuite des fonctions à responsabilité croissante au sein du Groupe Galeries LAFAYETTE COFINOGA LASER SYMAG, pour lequel j'ai conduit des projets de migration lourde de systèmes d’encaissement avec la gestion de la relation client.



En direction de projet, j'assumais la gestion transverse d’un pôle de chefs de projet, en charge de la tierce maintenance applicative pour les clients hors groupe d’abord, puis en pilotant la gestion opérationnelle de déploiement de solutions « magasins » sur la France & l’étranger.



J'ai une expérience confirmée en direction de projet, pilotage d’activités et management d’équipes techniques et informatiques.



Mon expérience professionnelle se situe dans différents secteurs d’activités où je suis intervenu dans des contextes liés au SI d’entreprise, à l’Internet, à la sécurité informatique & l’administration de systèmes, à la qualité, au développement d’applications, aux activités de déploiement & de support aux utilisateurs, au démarrage de nouvelles activités de service.



Je peux surement vous aider. Contactez-moi.



mailto:pfleurance@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Rédaction

ITIL

TMA

Direction des systèmes d'information

Informatique

Organisation