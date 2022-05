Philippe Foube

Responsable Marketing spécialisé en CRM et Télémarketing.

22 ans d'expérience chez Ingram Micro, distributeur IT leader mondial.



Ma carrière débute en 1995 par le développement d'une base de données Clients (25.000 sociétés, interfaces Utilisateurs) utilisée jusqu'en 2009 et remplacé par un outil européen auquel j'ai contribué à son déploiement.



Rattaché au département Marketing, j'ai rapidement évolué en devenant Responsable d'une équipe Télémarketing (5 pers.), et la responsabilité des partenariats avec les call centers :

- 150 campagnes commerciales et d'inscriptions aux événements organisés par le marketing, dont le Showcase Ingram Micro (2500 visiteurs IT).

J'ai un management participatif et je fais confiance aux collaborateurs en leur laissant une grande autonomie.



J'ai poursuivi mon évolution en devenant chef de projets Green Belt Six Sigma. J'ai conduit une dizaine de projets d'envergure (outil de cotation, programme de fidélité, envoi des emailings etc...).

Mes qualités pour la gestion de projet sont avant tout ma capacité à fédérer, à coordonner, mon sens pratique.



Mes aptitudes pour la pédagogie et l'accompagnement m'ont permis d'assurer avec succès la formation de plusieurs outils internes. J'ai également été intervenant marketing à l'IAE de Lille.



Je suis quelqu'un d'engagé, sachant rassembler, avec une double casquette technique et marketing.



Je souhaite apporter mon expérience à une entreprise qui corresponde à mes valeurs et à ma personnalité. Je cherche un poste de responsable marketing ou de chargé de projets dans mon domaine de compétences. Je souhaite avant tout y prendre du plaisir, partager, être sur le terrain. Je suis très attaché au sens bienveillant de ma mission. Ce peut être un sens citoyen, environnemental, écologique ou un service, un produit pour lequel j'ai intérêt.



Voilà mon projet professionnel et j'espère qu'il aura suscité un intérêt à faire ma connaissance ou à discuter de tel ou tel sujet d'actualité.

Philippe Foube



Mes compétences :

Fidélisation client

Visual Basic

Microsoft SQL Server

HTML

Base de données

Marketing opérationnel

Télémarketing

Management

Logiciel CRM

Gestion de la relation client

Evénementiels et salons