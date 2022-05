Philippe FOUCHAC

Responsable de dépôt 9 ans d'expérience grossiste peinture. Vente, conseils et préconisation aux professionnels et aux particuliers,achat direct usine commande et gestion de stocks peinture,outillage accessoires revêtements de sols et murs. • Mise à la teinte des peintures, colorimétrie,organisation de visites commerciales avec les fournisseurs auprès des clients,organisation de journées portes-ouvertes et animations





Mes compétences :

Dotée de bonnes qualités commerciales et relationn

ma priorité est d’apporter satisfaction à l’ensemb