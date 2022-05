Philippe FOUCHE

- En 1983, dessinateur industriel en construction mécanique, mais sans emploi car le secteur est bouché, je rentre dans la Marine Nationale: Durant 19 ans j'effectue une brillante carrière de Fusilier Marin Commando et certifié Nageur de Combat.

- En 2002, la Société AQUALUNG à Carros (06) intéressée par mon profil, m'offre un poste de Cadre Commercial Export et Conseiller Technique au département opérationnel de plongée militaire. J'ai participé aux plongées d'évaluations,essais, et contribué à la mise au point des recycleurs de nouvelle génération et équipements aujourd'hui en service dans les armées d'élites française et certaines Forces Spéciales (SF) étrangères.

- Fin 2004, sans perspectives d'évolution possible, après une reconversion logique dans la plongée professionnelle je deviens scaphandrier classe 2A.

je travaille en France dans les travaux publiques sous-marins.

- En 2005: J'accède à la plongée Offshore. J'effectue les stages de "Diver Medic technician" et " LLyods NDT Inspection diver" pour me spécialiser.

- En 2008: J'ai l'examen et les fonctions de Trainee Air diving Supervisor.

- En 2009: J'ai l'examen et les fonctions de "IMCA Air Diving Supervisor" avec en + le module 1A (legislation UK).

Parfaitement bilingue: FR/ANG (Australien maternel), j'encadre régulièrement des équipes mixtes de scaphandriers: Franco/Sud africaines, ce qui est très apprécié par mes employeurs.

-En 2011: Salarié, j'ai les fonctions de Diving superintendant pour la société Stapem Offshore ( Société ISO & IMCA).

- En 2014 après plusieurs stages de perfectionnement j'obtiens le poste de Company Représentative chez Total ABK aux EAU.

-En 2015 je deviens scaphandrier classe3A pour étendre mes compétences à la plongée par saturation (au delà de 50m).



Mes compétences :

OGP client représentative

Diving System Auditing & Assurance

IMCA Air diving supervisor+UK module

DP introduction course

Scaphandrier classe 3A

RSES-D