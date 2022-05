Philippe FOURNIER

Expérience professionnelle



Depuis 2011 - Professeur Affilié Université Paris Dauphine

Risques et Opportunités pour les Opérateurs de Télécommunications



Depuis 2012 - Membre actif du cercle "Economie Numérique de Dauphine"



2003 - nos jours - Fondateur et Directeur Général Axelerae Consulting

Secteur : Télécommunications et Médias



2000 - 2003 : Administrateur ALTI - Directeur POLE CONSULTING

1500 personnes

Secteur : Multimédia - Internet



1993 - 2000 : Fondateur et Directeur Général PL7 Conseil

Secteur : télécommunications



Etudes



1998 - EMBA HEC

1985 - Université Paris Dauphine - MASTER 226 - Gestion des Telcos et médias

1982 - 1985 : Ingénieur ESME - options Systèmes d'Information



Mes compétences :

Coaching

Entrepreneur

Formation