Philippe FOURTEAU

Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, MSc Stanford University, j'ai d'abord eu des fonctions techniques aux USA, puis de dirigeant d'entreprises moyennes en France et à l'étranger. Passionné par le management d'équipe, j'ai fondé et anime DXEM RH (www.dxem.com), après un apprentissage du métier de formateur et de coach.



DXEM RH est un cabinet spécialisé dans le développement de managers qui mobilisent leurs collaborateurs dans la durée. De managers qui ont des relations directes et confiantes avec eux. De managers avec qui il fait bon travailler.



Pour nous, en effet, les managers sont au cœur du bienêtre, de l’implication et du développement de leurs collaborateurs. D’eux dépendent pour l’essentiel la performance, l'ouverture au changement, la capacité d’innovation des membres de leur équipe.



Notre expérience nous a montré que la plupart des managers en poste pouvaient acquérir en quelques mois les compétences indispensables pour libérer l’énergie, l’intelligence et la créativité de leurs collaborateurs.



« Compétitivité et management de proximité, la clef d’un secret bien gardé » décrit comment développer ces compétences et révèle l’importance des managers de proximité pour la compétitivité de l’entreprise, la satisfaction de ses clients, son rayonnement dans sa communauté.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Accompagnement

Management

Formation