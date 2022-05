Philippe FRACHE

Actuellement PlantManager chez SUNPOWER, mes 14 années d'expérience dans le milieu automobile m'ont permis de mettre en oeuvre une majeure partie des outils LEAN MANUFACTURING.



L’engouement pour les méthodes d’amélioration continue n’a cessé de croître depuis le années 1980-1990, essentiellement dans l’industrie automobile, grâce notamment à Toyota et à ses méthodes largement éprouvées. Nombreux sont les équipementiers et les autres industries (du bois, de l’agro-alimentaire, de l’électronique …) à les avoir copiées et déployées, mais combien les ont-elles pérennisées ?



Aujourd’hui, tous les processus d’amélioration continue proposent, à partir des principaux indicateurs de l’entreprise, de dérouler une méthodologie permettant de constater les écarts par rapport aux objectifs fixés, d’en analyser les causes profondes puis de trouver des solutions afin d’améliorer l’ensemble des résultats de l’entreprise.



Aujourd’hui le terme « trouver des solutions » ne suffit plus.



La plupart des solutions évidentes, réalistes et adaptées ont déjà été appliquées



Malheureusement dans un contexte économique en perpétuelle évolution, ces remèdes ne suffisent plus et il est nécessaire de créer, d’inventer, de chercher de nouvelles solutions.



L’innovation et la créativité sont donc devenues une étape indispensable et vitale du processus d’amélioration continue.



Cette étape, en plus d’une méthodologie rigoureuse et d’outils adaptés, a besoin d’une approche psychologique cruciale car il est nécessaire d’acquérir un état d’esprit nouveau et différent de tous les comportements qui existaient auparavant.



Par définition, l’amélioration ou l’innovation peuvent être mises en œuvre de deux manières différentes : soit par l’intégration d’une nouvelle technologie, soit par la mise en place de démarches de progrès. Dans le premier cas, le retour sur investissements sera rapide mais n’impliquera qu’une partie de l’effectif d’une entreprise (ingénieurs, techniciens qualifiés …). Dans le deuxième cas, le retour sur investissements sera plus long mais permettra d’impliquer l’ensemble du personnel, et plus particulièrement la catégorie de personnel le plus souvent la moins qualifiée mais apportant la valeur ajoutée au produit manufacturé et vendu par l’entreprise.



La ressource la plus précieuse et la plus rentable pour innover et progresser réside au sein même des sociétés : il s'agit du capital humain.



Vous l'aurez sans doute compris, le déploiement des outils LEAN MANUFACTURING est mon principal centre d'intérêt, et pour lequel j'attache une importance toute particulière dans la valorisation et l'accompagnement des hommes au quotidien.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Lean

lean manufacturing

Maison Passive

manufacturing

Sieges

SAP

Kanban

Kaizen

SAP TPM

Autocad

Management

Qualité

Gestion de projet

Automobile

Production

Ingénierie