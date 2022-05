Philippe FRAPPA

Après 10 ans passsé en Europe (Irlande, France) sur des postes à caractère industriel et au rayonnement européen, je travaille actuellement sur l'amélioration de la Supply Chain du groupe Essilor aux USA.



Parlant couramment anglais, espagnol, portugais et avec l'expérience de management d'équipes pluridisciplinaires et pluriculturelles, j'ai acquis une forte expertise dans les projets industriels et supply chain au sein d'un grand groupe international.



Mes compétences :

Anglais

Disciplinaire

Espagnol

International

Logistique

Optimisation

Organisation

Performance

Pilotage

Pilotage de projet

Portugais

Production

Supply chain