Philippe FREMAUX

Mes compétences :

Moniteur diplômé d'état BPJEPS en sport automobile

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

XDSL

Zyxel

X25

Wi-Fi

VoIP (Voice over IP)

VMware

UNIX

TCP/IP

Synchronous Digital Hierarchy

Siemens Hardware

SNA

SIP

RIP

Personal Home Page

PABX

OSPF (Open Shortest Path First)

Nortel

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft DOS

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Java

HTML

HP Hardware

Frame Relay

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

DSLAM

Cisco Switches/Routers

C++

BGP (Border Gateway Protocol)

Appletalk

Alcatel

ADSL

3Com