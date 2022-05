Un professionnalisme alliant performance et qualité



Le cœur de métier de Resin System est les Hommes. Notre force, sous l’impulsion de Philippe Fricout , Manager, consiste à résoudre des problèmes techniques durablement en intervenant là où il n’y a habituellement plus de solution. Pour répondre à ces besoins, nous avons développé une gamme de produits dont la définition essentielle est performance.

Ainsi, nous pouvons intervenir dans différents domaines tels que celui de la corrosion, de la cavitation, des revêtements spéciaux ou de l’isolation thermique en vous garantissant des services de qualité à l’instar de l’application d’une peinture thermique associée aux protections indépendantes de brides, du renforcement de tuyauterie à l’aide de polymère et de matériaux composites, de calorifuges spécifiques pour la plaisance et de systèmes étanches pour l’industrie, …





Une équipe de professionnels expérimentés



L’entreprise s’appuie sur une équipe constituée de professionnels spécialisés depuis plus de 18 ans dans ses domaines d’intervention. Depuis 3 ans, Resin System est intervenue dans tous les chantiers navals de la région PACA, pour la Marine Nationale, la DGA, en partenariat avec le groupe Endel, filiale du groupe GDF-SUEZ.

La mobilité de nos équipes, nous permet d’intervenir sur toute la France et à l’étranger dans le cas de chantier spécifique comme sur les plate-forme off-shore, par exemple.





Un accompagnement dans toutes les étapes du projet



Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet :

-Préparation : étude physique in situ de l’installation, de la problématique, de la faisabilité,

recommandations

-Mise en œuvre de projets : tests, installation en fonction des contraintes et fabrication sur mesure

-Suivi et maintenance : visite technique du site, rapport d’expertise, kits de réparation

-Qualité des produits & services: longévité des équipements, équipe spécialisée, optimisation des solutions













Mes compétences :

Préparation de surface

Travaux spéciaux

Isolation thermique

Haute température

Corrosion - Cavitation

Calorifuge

Désamiantage