Philippe FROSE

Compétences managériales :



- Direction multi-sites, gestion technique, commerciale, organisation, planning, commerciales administrative, financière, consolidation annuelle comptable (liasse fiscale),

- Etablissement Business Plan Qualitatif et quantitatif traitant de : Organisation technique et commerciale, investissements, positionnement et Plan d’Actions à 1 et 3 ans avec analyse SWOT du marché, optimisation trésorerie, tableau de bord gestion, audit RH et dialogue Social.

- Organisation et restructuration, (Cessions Fonds de commerce, vente entreprise),

- Mise en œuvre stricte et permanente d’une politique de prévention des risques visant le zéro accident (MASE),



Compétences commerciales :



- Réflexions stratégiques et marketing sur l'évolution du marché pour en définir le développement,

- Etablissement d’un Plan d’Action Commercial,

- Approche et négociation avec les grands comptes, présentation des offres importantes et sensibles,

- Analyse, détection des points faibles et forts, veille technique et concurrentielle,



Compétences techniques :



- Étude faisabilité, élaboration et validations des devis, présentation des offres,

- Planification, évaluation et optimisation des moyens techniques, organisationnels et humains,

- Amélioration de la production et de la productivité,

- Suivi des affaires et règlement des aléas, des risques et des réclamations clients,



Compétences RH :



- Gestion et évaluation des équipes, entretiens annuels,

- Recrutement, évaluation, plans de formation, (pédagogie, processus de gestion du personnel, DP, CE, CHSCT, IT…),

- Gestion Plan Social (Annonce CE et DP, reclassement, formation et suivi du personnel…)



Mes compétences :

Chaudronnerie

Directeur général

Directeur régional

Maintenance

Management

Métallurgie

TUYAUTERIE