Philippe FRUCH

Homme hypra motivé, dynamique,perséverant opiniatre,opportuniste, compétiteur, autonome sur son secteur,sachant s'organiser et ainsi optimiser son temps de travail, aime travailler en équipe ou seul selon la configuration.

Gestion d'un secteur, animation d'agents de marque automobile, suivi des clients avant, pendant, et surtout après le négoce.

Homme de challenge, je suis aussi président d'une association dénommée foyer rural et organise en équipe diverses manifestations.

Je souhaiterai encadrer, dynamiser et motiver une équipe commerciale qui sera fière de porter haut nos couleurs auprès de nos clients et prospects.



Mes compétences :

Contact clientèle

dynamique

Empathie

Environnement

Vente

Marketing

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Communication