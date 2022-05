Philippe FRUGIER

Professionnel de la communication depuis 20 ans, j'ai à la fois évolué en agences, en presse, et au sein d'entreprises privée et publique. Manager, stratège, mes qualités relationnelles et rédactionnelles font consensus. Je conçois et met en oeuvre des stratégies de communication interne et externe faisant appel au digital, aux relations publiques et presse, à l'événementiel, et au print. Les dernières expériences de mon parcours m'ont rendu expert sur les sujets de gestion de marques, et de communication de crise. Ma capacité d'écoute, ma créativité, et mon appétence à coordonner des équipes, m'ont aussi permis de piloter des projets transversaux pour la direction générale : accessibilité, relations partenaires...



Mes compétences :

Relations Presse

Communication RH

Communication de crise

Rédaction de contenus

Gestion de marques

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Relations Publiques

Communication externe

Communication événementielle

Communication interne

Brand Positioning

Facebook

LinkedIn

Pinterest

Public Relations

Rebranding

Twitter

YouTube

Extranet

Intranet

Microsoft Office

WordPress