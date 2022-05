Philippe FUCHS

En activité depuis près de 13 ans, j'ai eu l'occasion d'aborder des marchés très différents tel que l'automobile, le médical ou les biens d'équipement, ce qui m'a permis de me faire une idée très concrète de ce que souhaitent tous les clients, à savoir en premier lieu à être rassurer.



Après une formation très technique d'ingénieur, j'ai souhaité aborder le sujet de l'entreprise par un autre aspect à savoir celui de la relation commerciale, puis de la gestion de projet intégrant aussi bien les aspect techniques, que financiers ou de planification.



Agé de 38 ans, je suis conscient qu'il me faut à présent donner un nouvel élan à ma carrière et pourquoi pas reprendre les rennes d'une entreprise.



Ce qui m'attire en tous cas ce sont les challenges et l'innovation.



Mes compétences : trouver des solutions techniques et économiques, et convaincre.



Mes compétences :

Vente