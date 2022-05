Philippe GABOULEAUD

Après une carrière d'ingénieur au sein de la Délégation générale pour l'Armement, j'ai complété ma formation en intégrant l'Ecole nationale d'administration (ENA). Je dispose donc aujourd'hui d'une double formation et expérience (scientifique et administrative). A l'issue de cette scolarité, j'ai intégré la Ville de Paris puis effectué ma mobilité au sein de la DGAC.

J'ai exercé des activités de programmation techniques et budgétaires (travaux dans les crèches) puis de gestion des RH et des finances dans un service à compétence nationale (direction de la sécurité de l'aviation civile). J'ai participé à la mise en place d'une démarche de pilotage de la performance par objectifs et à la certification ISO d'une administration centrale d'un ministère.



Mes compétences :

Adaptabilité

capacité d'encadrement

Culture

Culture scientifique

Encadrement

Réactivité

Sens du service

Sens du service public

service public