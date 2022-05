Philippe GADEL

"KNOWLEDGE IS POWER, IT IS THE FORCE THAT DRIVES HISTORY" - FRANCIS BACON





Un long parcours dans la communication et le marketing en ayant aidé depuis 20 ans des milliers de personnes et d'entreprises à répondre aux milliers de questions qu'elles pouvaient se poser.



PhilippeGadel&Co : en une phrase, "Fast & Right Thinking"

Une fonction qui se place entre la veille, l’intelligence économique, et le planning stratégique, afin de se placer comme une aide déterminante à la connaissance, à la culture et à la compréhension des contextes.



Une double activité, une double mission :



POUR LES ANNONCEURS : POSTURE: PROVIDE THE BEST OF MARKETING CULTURE AND KNOWLEDGE.



Par une prise en charge de la recherche, de l’analyse et de la présentation des informations et de la réflexion sur les thèmes demandés pour faciliter l’intelligence et la prise de décision



COMMENT ?



1. Formation des équipes marketing internes à partir de modules type « Comment bien travailler avec une agence de communication », « L’architecture de marque », «Comment bâtir une saga publicitaire », « Le brand-stretching »... ou bâtis sur-mesure.



2. Aide à la prise de décision: études ad hoc.



La synthèse stratégique : destinée aux directions marketing/communication des entreprises, la prise en charge de la recherche, l’analyse et la présentation des informations et de la réflexion sur les thèmes demandés pour faciliter l’intelligence et la prise de décision.



La veille stratégique : une activité mêlant veille, analyse, réflexion et planning stratégique, se basant sur l’actualité des tendances et des connaissances et faisant correspondre des situations et des stratégies.



POUR LES AGENCES

POSTURE: FAIRE DE L'INFORMATION LE CARBURANT DE L'INTELLIGENCE DANS L’AGENCE POUR SES CLIENTS.



A) POUR VOUS AIDER À GAGNER DES COMPÉTITIONS:



COMMENT ?



1. En amenant le maximum d'informations utiles en amont de la réflexion : du benchmark à l'analyse des tendances en passant par les pratiques du secteur. Une note de synthèse sur l’entreprise, sa culture et ses actions dans son marché. Une première approche stratégique.



2. En rebondissant (ping-pong stratégique) avec vos équipes une fois la réflexion entamée.





B) POUR VOUS AIDER À FIDÉLISER VOS CLIENTS PAR L’APPORT DE CONNAISSANCE ET D’INTELLIGENCE



COMMENT ?



Par la veille stratégique : une activité mêlant information, analyse, réflexion et planning stratégique, se basant sur l’actualité des tendances sociétales et des connaissances et faisant correspondre des situations et des stratégies. Une veille permanente de leur secteur d'activité, organisation de présentation sur des problématiques sectorielles et de grands thèmes (grandes tendances sociologiques de consommation, innovation, communication de crise, ...)



