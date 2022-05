Philippe GAGNÉ

Entrepreneur dans l’âme, homme de stratégie et de terrain, plus de 20 ans d’expériences dans les métiers des services informatiques, en management de centres de profits et directions commerciales, au sein de groupes multinationaux et de PME.



Mettre en œuvre des stratégies différenciantes centrés sur la profitabilité, créer des synergies (agences, équipes pluridisciplinaires, partenaires), porter le développement commercial avec dynamisation des forces de ventes, réorganiser, structurer et gérer des activités à divers stades de maturité (création, redressement, fusion et rapprochement), ont entre autres forgé mon expérience.



Meneur d’hommes et de projets, porté vers le défi, animé d’un sens aigu du résultat et de la performance, je sais valoriser ma culture business en agissant en autonomie et en responsabilité, pour accompagner la croissance d’ESN et d’éditeurs de logiciels en France et à l’international.



Contacts :

gagneph@yahoo.fr

https://fr.linkedin.com/in/philippegagne1



Mes compétences :

Management

Direction générale et commerciale

Métiers de l'ingénierie informatique